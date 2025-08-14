Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 11:29

На Западе простились с иллюзиями о «слабости» России

Политик Нимайер: успехи России в Донбассе опровергли западные мифы о ее слабости

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Наступление ВС РФ в Донбассе продемонстрировало превосходство российской армии над западными оценками, хотя в закрытых кругах это признавали и ранее, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости. По его словам, теперь же новые военные операции опровергли все публичные заявления о якобы слабости России.

Они видят, что Россия сильнее, чем публично считалось <…> Теперь же новые военные инициативы показали реальную силу России, — сказал Нимайер.

Политик отметил, что многие военные в НАТО давно осознавали реальное соотношение сил. В частности, немецкие генералы неоднократно предупреждали о невозможности одержать победу над Россией на поле боя.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Вооруженные силы России 12 августа совершили самое масштабное наступление в ДНР в этом году. Минобороны РФ не комментировало данную информацию. При этом Украина оказалась не готова к такому маневру, пишут эксперты.

Россия
Запад
мифы
ВС РФ
