14 августа 2025 в 10:06

В США шокированы масштабным наступлением России в ДНР

ISW заявил о рекордном наступлении России в ДНР

Вооруженные силы России 12 августа совершили самое масштабное наступление в ДНР в этом году, заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Минобороны РФ не комментировало данную информацию. Украина оказалась не готова к такому маневру, передает слова экспертов издание Sweden Herald.

После наступлений во вторник Москва установила контроль над 79 процентами территории Донецка, — констатировали аналитики.

Специалисты отметили, что операции подобного масштаба проводятся в течение недели. Однако российские бойцы справились за 24 часа, утверждают специалисты ISW.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что к 13 августа российским военным удалось за сутки взять под контроль шесть населенных пунктов. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Также стало известно, что к 13 августа ВСУ потеряли за сутки 1375 военных, рассказали в Минобороны России. В зоне ответственности группировки войск «Север» ликвидировано до 170 солдат, группировки «Запад» — свыше 220. До 255 военнослужащих в «копилке» Южной группировки, более 385 — «Центра».

