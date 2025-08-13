За минувшие сутки ВСУ потеряли до 1375 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ. Все это стало возможным благодаря действиям российских группировок.

Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» ликвидировано до 170 солдат, группировки «Запад» — свыше 220. Также до 255 военнослужащих в «копилке» Южной группировки, более 385 — «Центра». На направлениях «Восток» и «Днепр» уничтожены до 280 и свыше 65 военнослужащих соответственно.

Также стало известно, что российские военные заняли населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Центр». Также ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Яблоновка в ДНР.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, бывший командир бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Максим Жорин сообщил, что ВСУ потеряли контроль над ситуацией на Красноармейском (Покровском) направлении. Таким образом он оспорил заявление Генштаба ВСУ о ситуации в районе этого населенного пункта.