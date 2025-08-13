В ВСУ признали потерю контроля над ключевым участком фронта Экс-командир «Азова» Жорин: ВСУ потеряли контроль над ситуацией в Красноармейске

Вооруженные силы Украины потеряли контроль над ситуацией на Красноармейском (Покровском) направлении, заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, бывший командир бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Максим Жорин в своем Telegram-канале. Таким образом он оспорил заявление Генштаба ВСУ о ситуации в районе этого населенного пункта.

Надеюсь, ни у кого не возникнет мысли сейчас заявить, что ситуация на Покровском направлении «контролируется». Потому что до контроля здесь очень далеко, — написал он.

Жорин не стал скрывать катастрофических перспектив для ВСУ на этом участке фронта. Он указал на реальную угрозу потери Красноармейска и возможное установление полного контроля российских войск над всей территорией ДНР.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска якобы принимают эффективные меры для остановки продвижения ВС РФ на Красноармейском направлении. Также в ведомстве отчитались о работе по обороне Доброполья.

Тем временем в украинской оперативно-стратегической группировке «Днепр» заявили, что бои на Добропольском и Красноармейском направлениях фронта остаются самыми интенсивными в зоне боестолкновения. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.