16 декабря 2025 в 13:57

Прокуратура потребовала компенсацию для отравленного газами калининградца

Житель Балтийска, отравившийся канализационными газами на работе, может получить компенсацию, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Всего во время инцидента пострадали три человека — еще двоим не удалось выжить.

В ведомстве сообщили, что сотрудники коммунальных служб не использовали средства защиты для органов дыхания. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Сотрудники прокуратуры направили иск о возмещении мужчине компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью в размере 1 млн рублей. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что мужчина и его жена погибли из-за отравления угарным газом в Тульской области. По факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело — в настоящее время следователи проверяют систему газоснабжения дома и допрашивают свидетелей.

