16 декабря 2025 в 13:58

Школу экстренно эвакуировали из-за гаджета в куртке

МЧС: в Сургуте эвакуировали школу из-за возгорания гаджета в куртке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Сургуте экстренно эвакуировали начальную школу «Перспектива» из-за тления личных вещей в раздевалке, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Причиной инцидента, предположительно, стала неисправность электронного устройства в одной из курток, передает ТАСС.

По данным ведомства, автоматическая пожарная сигнализация в учебном заведении сработала в середине дня. Возгорание куртки и рюкзака на площади около двух квадратных метров было оперативно ликвидировано силами персонала школы.

Пожарные подразделения, прибывшие по вызову, застали уже локализованный очаг. В результате происшествия никто из учащихся и сотрудников не пострадал. Все 550 детей были в организованном порядке перемещены в соседний корпус.

Ранее двухэтажное бетонное складское помещение загорелось в Гатчине Ленинградской области. Пламя охватило здание площадью 200 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание. Информации о пострадавших нет.

До этого в Москве на Пролетарском проспекте из горящего жилого дома были спасены 11 человек. Огонь вспыхнул на шестом этаже. В тушении были задействованы 24 спасателя и семь единиц техники, принадлежащих московскому пожарно-спасательному гарнизону.

Россия
МЧС
возгорания
школы
Сургут
