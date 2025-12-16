Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия

Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 16 декабря 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как защититься от бури?

Будут ли магнитные бури 16 и 17 декабря

По прогнозу на сайте ИКИ РАН, сегодня, 16 декабря, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Модель показала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц, всплесков не ожидается. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 73%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли две новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,9.

Портал my-calend пишет, что во вторник, 16 декабря, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В среду, 17 декабря, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 36%. Кр-индекс в первой половине дня зафиксируется в районе двух единиц, а к вечеру может дойти до отметки в четыре единицы.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 17 декабря. Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — пишет my-calend.

Что известно о корональной дыре на Солнце

Основным источником активности на неделе будет очередная корональная дыра; при этом вспышечная активность уходит в ноль, отметили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии.

«Еще примерно в середине октября звезда вошла в своеобразный цикл — две недели гиперактивности и затем две недели тишины — и пока этот шаблон продолжает держаться. На данный момент происходит стремительное падение темпа солнечных вспышек. <...> Абсолютно депрессивную картину солнечной зимы в ближайшие дни, скорее всего, несколько разбавит довольно крупная корональная дыра весьма своеобразной формы, сформировавшаяся на солнечном диске. В пятницу и субботу эта странная двукрылая структура уже „задела“ Землю первым, более коротким, крылом, вызвав короткие магнитные бури, пик которых пришелся на ночь с 12 на 13 декабря», — заявили астрономы.

По словам ученых, в среду или четверг, 17–18 декабря, к Земле, вероятно, придет возмущенный поток солнечного ветра и из второго крыла. В целом, отметили в лаборатории, неделя ожидается спокойная.

Как защититься от магнитной бури

Врач-терапевт Искандар Хасанов посоветовал во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами. Также следует минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры.

«Людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — добавил он.

Релаксация, физическая активность, теплые ванны и установка комфортной температуры в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью, считает врач Екатерина Курбатова.

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы. В целом самое важное — быть внимательным к своему организму», — пояснила Курбатова.

Также во время геомагнитных возмущений необходимо отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на организм, отметила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

«Люди, чувствительные к этому, особенно страдающие заболеваниями сердца и сосудов, должны быть предельно внимательны к своему здоровью. Чтобы легче перенести магнитные бури, надо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха», — подчеркнула врач.

