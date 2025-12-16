Свердловчанам захотели платить за доносы на пьяных водителей

Жителям Свердловской области предложили платить за доносы на пьяных водителей. Как заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских, некоторые российские регионы уже решились на такой «нестандартный шаг». Письмо с инициативой он направил на имя губернатора Дениса Паслера.
Некоторые регионы решились на нестандартный шаг. Из бюджета выплачивают денежное вознаграждение тем, кто сообщит о пьяном за рулем. Бдительность поощряется. Каждый может помочь избежать трагедии, — подчеркнул парламентарий.
Глава региона в ответном письме пообещал, что инициативу проработают. Специалисты изучат в том числе опыт Пермского края, Амурской, Брянской, Оренбургской и Московской областей, где применяют подобные системы поощрения граждан, уточнил Паслер.
Ранее сообщалось, что водитель за рулем кроссовера Kia Sportage на полной скорости врезался в памятник святому Дмитрию Солунскому в городе Камышине Волгоградской области. Сотрудники ГИБДД, оформлявшие аварию, предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако тот отказался.
До этого стало известно, что в Курганской области на озере Щучье автомобиль провалился под лед. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель погиб, а трое его пассажиров смогли самостоятельно выбраться из тонувшей машины.