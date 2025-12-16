Свердловчанам захотели платить за доносы на пьяных водителей Депутат Альшевских предложил поощрять свердловчан за доносы на пьяных за рулем

Жителям Свердловской области предложили платить за доносы на пьяных водителей. Как заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских, некоторые российские регионы уже решились на такой «нестандартный шаг». Письмо с инициативой он направил на имя губернатора Дениса Паслера.

Некоторые регионы решились на нестандартный шаг. Из бюджета выплачивают денежное вознаграждение тем, кто сообщит о пьяном за рулем. Бдительность поощряется. Каждый может помочь избежать трагедии, — подчеркнул парламентарий.

Глава региона в ответном письме пообещал, что инициативу проработают. Специалисты изучат в том числе опыт Пермского края, Амурской, Брянской, Оренбургской и Московской областей, где применяют подобные системы поощрения граждан, уточнил Паслер.

Ранее сообщалось, что водитель за рулем кроссовера Kia Sportage на полной скорости врезался в памятник святому Дмитрию Солунскому в городе Камышине Волгоградской области. Сотрудники ГИБДД, оформлявшие аварию, предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако тот отказался.

До этого стало известно, что в Курганской области на озере Щучье автомобиль провалился под лед. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель погиб, а трое его пассажиров смогли самостоятельно выбраться из тонувшей машины.