Масло закончилось не вовремя: чем жарить продукты без подсолнечного масла и не испортить вкус любимых блюд

Подсолнечное масло есть почти на каждой кухне, и мы так к нему привыкли, что без него жарка кажется невозможной. Но жизнь любит сюрпризы: бутылка пустая, магазин далеко, а ужин никто не отменял. К счастью, выход есть, и он гораздо проще, чем кажется.

Если в холодильнике есть свиное сало, считайте, что проблема решена. На нем отлично жарится яичница, картошка и даже овощи, а брызг почти нет. Вкус получается насыщенным, по-домашнему уютным. Жирные куски мяса и котлеты можно готовить вообще без добавок: они сами выделяют достаточно жира, главное не спешить и держать огонь умеренным.

Маргарин тоже выручит, но только на слабом нагреве, иначе начнет дымиться и стрелять. Сливочное масло более устойчиво, выдерживает до 175 градусов, но требует внимания, чтобы не подгорело. Даже без подсолнечного масла можно приготовить вкусный и сытный ужин, если знать эти маленькие кухонные хитрости.

Ранее сообщалось, что самые эффектные блюда делаются буквально из пары продуктов, и этот салат — отличное доказательство. Он яркий, сочный, с необычным вкусом и при этом не требует долгой подготовки. Такой вариант особенно удобен, когда хочется праздничного разнообразия без лишних хлопот.