Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 03:47

Трамп сообщил подробности стрельбы в Брауновском университете

Трамп: полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что внимательно отслеживает ситуацию вокруг инцидента в Брауновском университет. Он заявил, что подозреваемый в стрельбе в кампусе вуза уже задержан.

ФБР на месте. Подозреваемый задержан, — написал Трамп.

По данным CNN, в момент происшествия в здании, где произошла стрельба, могли находиться студенты, сдававшие экзамены. Оружие, использованное преступником, до сих пор не найдено.

В кампусе и прилегающих районах действует режим самоизоляции, пока продолжается расследование. Власти заявляют, что все еще разыскивают стрелка, которого описывают как мужчину в черной одежде. Но подробностей о подозреваемом пока мало.

Ранее сообщалось, что в Брауновском университете в США произошла стрельба. Руководство вуза в срочном порядке предписало всем студентам и сотрудникам не покидать помещения. Инцидент произошел в кампусе университета в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Стрельба велась в районе здания Barus & Holley, где расположен инженерно-физический факультет.

Дональд Трамп
стрельба
США
студенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал о последствиях за препятствование пассажирам в метро
ПВО отбила атаку беспилотников ВСУ на российский регион
Госдума озвучила размер пособия по беременности в 2026 году
«Финал прямолинейный»: в США предрекли «российскую» судьбу Одессе
Сон о переезде в другую страну: важные перемены в судьбе по соннику
Перечислены меры наказания за самовольный сруб ели
Эксперт по ЖКХ ответил, чем может обернуться парковка около мусорных баков
Мошенники придумали новую аферу с кредитом по голосу
Роспотребнадзор дал советы по хранению новогодних подарков
Российский боец завоевал титул чемпиона PFL
США подняли истребители F-16 в небо над Пальмирой
Трамп сообщил подробности стрельбы в Брауновском университете
«Прямое нарушение»: в МИД РФ указали на изменение баланса сил на Балканах
Стали известны последствия атаки БПЛА на Краснодарский край
«Крупный сдвиг»: в СФ оценили слова Мерца о конце «мира по-американски»
Фатальная ошибка Усольцевых: что случилось с пропавшей семьей на самом деле
Суд встал на сторону сына принцессы Монако в деле о драке с фанатами
Источники озвучили последствия стрельбы в Брауновском университете
Известных бьюти-блогеров задержали на юге России при попытке к бегству
Военкорам предложили дать особый статус и соцгарантии
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.