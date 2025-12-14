Трамп сообщил подробности стрельбы в Брауновском университете

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что внимательно отслеживает ситуацию вокруг инцидента в Брауновском университет. Он заявил, что подозреваемый в стрельбе в кампусе вуза уже задержан.

ФБР на месте. Подозреваемый задержан, — написал Трамп.

По данным CNN, в момент происшествия в здании, где произошла стрельба, могли находиться студенты, сдававшие экзамены. Оружие, использованное преступником, до сих пор не найдено.

В кампусе и прилегающих районах действует режим самоизоляции, пока продолжается расследование. Власти заявляют, что все еще разыскивают стрелка, которого описывают как мужчину в черной одежде. Но подробностей о подозреваемом пока мало.

Ранее сообщалось, что в Брауновском университете в США произошла стрельба. Руководство вуза в срочном порядке предписало всем студентам и сотрудникам не покидать помещения. Инцидент произошел в кампусе университета в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Стрельба велась в районе здания Barus & Holley, где расположен инженерно-физический факультет.