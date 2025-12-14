Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Эксперт по ЖКХ ответил, чем может обернуться парковка около мусорных баков

Эксперт по ЖКХ Бондарь: парковка около мусорных баков может обернуться штрафом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Парковка около мусорных баков может обернуться для автовладельцев штрафом и эвакуацией автомобиля, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, хотя прямого запрета нет, такая стоянка часто мешает работе коммунальных служб и создает помехи движению спецтранспорта, а это является административным правонарушением.

Прямого запрета на парковку машины около мусорных баков в правилах нет, однако неприятности вполне вероятны. Например, если ваш автомобиль мешает вывозу отходов. Такая ситуация может быть расценена как создание препятствия для движения другого транспорта, что запрещено пунктом 12.4 ПДД. Если припаркованный автомобиль не позволяет мусоровозу подъехать к контейнерам, это могут посчитать нарушением. По общему правилу, согласно статье 12.19 КоАП РФ, за создание помех для движения других машин предусмотрен штраф 2 тыс. рублей. Кроме денежного взыскания есть вероятность и более серьезных последствий. Если автомобиль полностью блокирует подъезд к мусорной площадке, его могут эвакуировать на спецстоянку, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что во время парковки авто лучше всего оставлять спецтехнике достаточно места для маневра. По его словам, перед тем как оставить машину, стоит оценить, сможет ли рядом проехать и развернуться грузовик. Эксперт по ЖКХ подчеркнул, что это простое правило поможет избежать расходов и сберечь время.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что наледь на лобовом стекле автомобиля может привести к административному штрафу. По его словам, недостаточная видимость представляет опасность как для водителя, так и для других участников дорожного движения.

