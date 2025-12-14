Госдума озвучила размер пособия по беременности в 2026 году Депутат Говырин: пособие по беременности достигнет 125 тыс. рублей в 2026 году

Пособие по беременности и родам, рассчитываемое исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), в 2026 году составит около 125 тыс. рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). При многоплодной беременности выплата увеличится примерно до 172 тыс. рублей.

Данные цифры являются ориентировочными. Итоговая сумма может быть скорректирована в зависимости от экономической ситуации и решений по индексации МРОТ в будущем.

До этого стало известно, что с 2026 года максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком младше семи лет в России превысит 207 тыс. рублей в месяц. В текущем году этот показатель составлял немногим более 172 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что некоторые категории граждан традиционно получают деньги в конце года и могут рассчитывать на «новогодний подарок». Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) отметил, что гарантированно на дополнительную сумму могут рассчитывать работники, у которых годовая или новогодняя премия прямо прописана в трудовом договоре, коллективном договоре или положении об оплате труда.