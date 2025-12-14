Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 05:22

Госдума озвучила размер пособия по беременности в 2026 году

Депутат Говырин: пособие по беременности достигнет 125 тыс. рублей в 2026 году

Тест на беременность Тест на беременность Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пособие по беременности и родам, рассчитываемое исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), в 2026 году составит около 125 тыс. рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). При многоплодной беременности выплата увеличится примерно до 172 тыс. рублей.

Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей, — сказал Говырин.

Данные цифры являются ориентировочными. Итоговая сумма может быть скорректирована в зависимости от экономической ситуации и решений по индексации МРОТ в будущем.

До этого стало известно, что с 2026 года максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком младше семи лет в России превысит 207 тыс. рублей в месяц. В текущем году этот показатель составлял немногим более 172 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что некоторые категории граждан традиционно получают деньги в конце года и могут рассчитывать на «новогодний подарок». Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) отметил, что гарантированно на дополнительную сумму могут рассчитывать работники, у которых годовая или новогодняя премия прямо прописана в трудовом договоре, коллективном договоре или положении об оплате труда.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал о последствиях за препятствование пассажирам в метро
ПВО отбила атаку беспилотников ВСУ на российский регион
Госдума озвучила размер пособия по беременности в 2026 году
«Финал прямолинейный»: в США предрекли «российскую» судьбу Одессе
Сон о переезде в другую страну: важные перемены в судьбе по соннику
Перечислены меры наказания за самовольный сруб ели
Эксперт по ЖКХ ответил, чем может обернуться парковка около мусорных баков
Мошенники придумали новую аферу с кредитом по голосу
Роспотребнадзор дал советы по хранению новогодних подарков
Российский боец завоевал титул чемпиона PFL
США подняли истребители F-16 в небо над Пальмирой
Трамп сообщил подробности стрельбы в Брауновском университете
«Прямое нарушение»: в МИД РФ указали на изменение баланса сил на Балканах
Стали известны последствия атаки БПЛА на Краснодарский край
«Крупный сдвиг»: в СФ оценили слова Мерца о конце «мира по-американски»
Фатальная ошибка Усольцевых: что случилось с пропавшей семьей на самом деле
Суд встал на сторону сына принцессы Монако в деле о драке с фанатами
Источники озвучили последствия стрельбы в Брауновском университете
Известных бьюти-блогеров задержали на юге России при попытке к бегству
Военкорам предложили дать особый статус и соцгарантии
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.