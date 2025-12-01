День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 18:12

В КТК сообщили, где ведутся отгрузки нефти

КТК: отгрузки нефти ведутся в терминале под Новороссийском

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Отгрузка нефти происходит на морском терминале под Новороссийском, заявили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Она осуществляется с первого выносного причального устройства (ВПУ-1), сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отгрузка осуществляется с ВПУ-1, — подчеркнули в КТК.

В ночь на 29 ноября нефтяной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском атаковали БЭКи. В компании сообщили, что причальное устройство ВПУ-2 не подлежит восстановлению. Отмечается, что Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы.

Ранее в КТК сообщили, что в результате атаки ВСУ ни один человек не пострадал. В результате нападения на нефтетерминал один из трех выносных причалов получил значительные повреждения, но разлива нефти не произошло. Консорциум подтвердил, что в момент взрыва выносного причального устройства сработали системы аварийной защиты. Они немедленно обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Таким образом, по предварительным данным КТК, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

КТК
нефть
Новороссийск
терминалы
