29 ноября 2025 в 12:49

Каспийский трубопроводный консорциум раскрыл последствия атаки ВСУ

Атака ВСУ на нефтетерминал КТК не повлекла за собой разлив нефти

Вид на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума Вид на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума Фото: Юрий Березнюк/ТАСС
Ни один человек не пострадал при атаке безэкипажных катеров ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщили в компании. В результате нападения на нефтетерминал один из трех выносных причалов получил значительные повреждения, но разлива нефти не произошло. Получило значительные повреждения выносное причальное устройство ВПУ-2.

Консорциум подтвердил, что в момент взрыва выносного причального устройства сработали системы аварийной защиты. Они немедленно обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Таким образом, по предварительным данным КТК, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА, — сообщили в компании.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что двое жителей Волгограда пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавшим не потребовалась госпитализация. Однако одному из них понадобилась медицинская помощь на месте.

