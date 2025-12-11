Самый первый постер «Звездных войн» ушел с молотка по рекордной цене

Самый первый постер культового фильма «Звездные войны: Новая надежда», впервые представленный в газетной рекламе 13 мая 1977 года, был продан на аукционе за рекордные $3,9 млн (около 300 млн рублей), сообщает Associated Press. Работа, созданная художником Томом Юнгом, установила новую планку стоимости для подобных киноафиш.

Картина, которая почти 50 лет назад представила миру «Звездные войны» на культовом постере, была продана на аукционе за $3,9 млн, — говорится в материале.

Плакат, нарисованный акриловыми красками и аэрографом, впервые появился в газетах за две недели до премьеры фильма Джорджа Лукаса. Впоследствии изображение использовалось на рекламных щитах, в журналах и флаерах.

На постере изображены Люк Скайуокер со световым мечом, принцесса Лея, Дарт Вейдер на заднем плане, а также атака звездных истребителей X-wing. Дроиды R2-D2 и C-3PO в правом углу были добавлены в композицию в последний момент.

