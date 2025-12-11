В Рязанской области задержали рецидивиста, угнавшего автомобиль

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Рязанской области задержали рецидивиста, его подозревают в угоне автомобиля, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Инцидент произошел в селе Константиново Рыбновского района.

В ведомстве рассказали, что с заявлением о пропаже ВАЗ-2107 в полицию обратился 18-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль в соседней деревне — у машины было выбито лобовое стекло.

По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего жителя села. До инцидента уже имел проблемы с законом из-за краж.

Ранее сообщалось, что в Бурзянском районе Башкирии 17-летний юноша угнал автомобиль Chery Tiggo у своей 42-летней тети и попал в кювет. Подозреваемый планировал отвезти подругу в соседнюю деревню, но уснул за рулем и потерял управление.

