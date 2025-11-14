В Башкирии подросток «усыпил» тетю и угнал ее машину

В Бурзянском районе Башкирии 17-летний юноша угнал автомобиль Chery Tiggo у своей 42-летней тети и попал в кювет, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана. Подозреваемый планировал отвезти подругу в соседнюю деревню, но уснул за рулем и потерял управление.

Юноша ранее неоднократно привлекался к административной ответственности и состоял на профилактическом учете, — уточнили в ГАИ.

Как установили сотрудники ведомства, подросток забрал ключи, пока тетя спала, после чего сел за руль ее машины. Когда автомобиль нашли с помощью поисковой системы, внутри салона водителя на месте не оказалось — его задержали позже. Машину отправили на специализированную стоянку. Уголовное дело по факту угона пока не возбуждено.

