14 ноября 2025 в 10:30

В Башкирии подросток «усыпил» тетю и угнал ее машину

В Башкирии подросток угнал Chery у спящей тети и вылетел в кювет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Бурзянском районе Башкирии 17-летний юноша угнал автомобиль Chery Tiggo у своей 42-летней тети и попал в кювет, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана. Подозреваемый планировал отвезти подругу в соседнюю деревню, но уснул за рулем и потерял управление.

Юноша ранее неоднократно привлекался к административной ответственности и состоял на профилактическом учете, — уточнили в ГАИ.

Как установили сотрудники ведомства, подросток забрал ключи, пока тетя спала, после чего сел за руль ее машины. Когда автомобиль нашли с помощью поисковой системы, внутри салона водителя на месте не оказалось — его задержали позже. Машину отправили на специализированную стоянку. Уголовное дело по факту угона пока не возбуждено.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался угнать автомобиль Renault Logan, но случайно поджег его салон. По факту инцидента возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога. Подозреваемым оказался безработный 54-летний житель Ленобласти.

