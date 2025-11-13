В Петербурге попытка угона автомобиля закончилась пожаром

В Сакнт-Петербурге задержали мужчину, который пытался угнать иномарку, но случайно поджег ее, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел на улице Федора Абрамова в поселке Парголово.

Сообщается, что полиция смогла задержать подозреваемого спустя несколько минут после происшествия. В результате пожара салон Renault Logan частично выгорел.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Фигурантом дела стал безработный 54-летний житель Ленобласти.

Ранее три подростка в Волгодонске ради забавы сожгли грузовик. Полиция задержала виновников, им оказалось по 12–13 лет.