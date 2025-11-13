Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 15:41

В Петербурге попытка угона автомобиля закончилась пожаром

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сакнт-Петербурге задержали мужчину, который пытался угнать иномарку, но случайно поджег ее, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел на улице Федора Абрамова в поселке Парголово.

Сообщается, что полиция смогла задержать подозреваемого спустя несколько минут после происшествия. В результате пожара салон Renault Logan частично выгорел.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Фигурантом дела стал безработный 54-летний житель Ленобласти.

Ранее три подростка в Волгодонске ради забавы сожгли грузовик. Полиция задержала виновников, им оказалось по 12–13 лет.

поджоги
полиция
автомобили
угоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец школьника напал на учителя и избил его
Названа единственная в Европе страна, готовая к вооруженному конфликту
«Разговор один»: депутат о призыве экс-генерала ВСУ устраивать теракты в РФ
Ростех испытал обновленные огнеметные системы для ВС РФ
Названа женщина с идеальными пропорциями лица
Задержан напавший на девочку посреди дня педофил
Си Цзиньпин отказался участвовать в саммите G20 в ЮАР
Раскрыто, как высаживать деревья зимой в снег
Раскрыто ключевое значение освобождения Синельниково
ВСУ дерутся за еду и безразличие Зеленского: новости СВО на вечер 13 ноября
Военэксперт объяснил слова Макрона о следующем военном конфликте в космосе
Еще две страны могут закрыть границы с Белоруссией
Россиянка присвоила более 36 млн рублей, работая на кондитерской фабрике
В РФ в декабре будет сухой закон? Подробности, запрет на продажу алкоголя
В Госдуме раскрыли дилемму Зеленского после поражения в Красноармейске
Гагарина поселилась с бойфрендом-целителем в особняке за 500 млн рублей
Россиянин нанес сестре почти 50 ножевых ранений
В Госдуме объяснили повышенный интерес молодежи к русской культуре
Магнитная буря буйствует на Земле уже более 30 часов
Эксперт развеял главные мифы россиян о банковских вкладах
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.