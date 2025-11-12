Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:48

Подростки ради забавы сожгли целый грузовик

Малолетние вандалы от скуки сожгли грузовик в Волгодонске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три подростка в Волгодонске ради забавы сожгли грузовик, сообщает Telegram-канала Don Mash. В результате пожара автомобиль полностью выгорел. Полиция задержала виновников, им оказалось по 12–13 лет.

Вместе с юными вандалами в отдел полиции вызвали и их родителей. На допросе дети заявили, что просто играли. Уголовные дела за поджог на них не составили в силу юного возраста, но на родителей завели административные дела.

Ранее московские девятиклассники попали в больницу с отравлением транквилизатором. Препарат они смешали с пивом, а употребить такой «коктейль» решили прямо в школе. Врачи оценивают состояние подростков как стабильное. Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Произошедшим также заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних.

До этого 15-летний подросток из Горячего Ключа позаимствовал внедорожник родителей, забрал на нем 12-летнюю подругу из Краснодара и поехал к друзьям. Инспекторы попытались остановить несовершеннолетнего водителя, и тот решил скрыться от полиции в полях. После непродолжительной погони его задержали.

Волгодонск
грузовики
пожары
дети
подростки
