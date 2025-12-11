Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:55

Лавров высказался о задержании танкера у берегов Венесуэлы

Лавров выразил надежду, что США объяснят задержание танкера у берегов Венесуэлы

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Соединенные Штаты дадут разъяснения по ситуации с задержанным у берегов Венесуэлы танкером, перевозившим нефть на Кубу. В ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию он отметил недостаток информации и указал на противоречие, связанное с американской компанией Chevron, которая работает в венесуэльском государстве.

Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты, несмотря на то, что они считают себя в праве вот такие операции проводить, все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают, — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул необходимость коллективного обсуждения вопросов морской безопасности и борьбы с наркотрафиком. По его словам, не должно быть так, чтобы члены мирового сообщества оказывались перед фактом односторонних действий.

Ранее президент США Дональд Трамп публично подтвердил факт задержания судна, заявив, что Соединенные Штаты намерены конфисковать груз. Американский лидер также пообещал обнародовать информацию о владельцах танкера.

