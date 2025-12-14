Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 19:09

Небоскреб в ОАЭ стал полем для самого большого в мире тетриса

В ОАЭ прошел турнир по самому большому в мире тетрису

«Дубайская Рамка» в парке Забиль в Дубае «Дубайская Рамка» в парке Забиль в Дубае Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялся турнир по тетрису, который стал самым большим в мире, сообщила пресс-служб организатора соревнования Red Bull. Вместо стандартного игрового поля участники использовали 150-метровый небоскреб «Дубайская рамка», а функцию падающих фигур выполняли дроны, синхронно меняющие цвет в воздухе.

Победу в соревновании одержал 19-летний студент из Турции. Он показал лучший результат, обойдя 60 профессиональных игроков из разных стран мира. За это достижение победитель был награжден почетной грамотой.

Ранее фэнтезийная ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором престижной премии The Game Awards 2025. Проект удостоился высшей награды «Игра года», а также одержал победу в восьми других важных номинациях. Команда разработчиков получила награды за лучшую режиссуру, выдающуюся художественную постановку и высокое качество саундтрека. Помимо этого, игра была признана лучшим дебютным инди-проектом, лучшей независимой игрой и лучшей ролевой игрой текущего года.

До этого разработчик Rockstar Games объявил о повторном переносе даты релиза долгожданной Grand Theft Auto VI. Согласно новому заявлению, выход игры теперь запланирован на 19 ноября 2026 года.

тетрис
соревнования
турниры
ОАЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожилые супруги легли спать и не проснулись в российском городе
Ушла из жизни искусствовед, отдавшая Русскому музею 60 лет своей жизни
Серия загадочных сообщений в эфире «радио Судного дня» встревожила Запад
Мужчина и женщина напали на прохожего в Москве по приказу мошенников
Мальчик умер после ожидания помощи в пустой реанимации
Автозак с подозреваемым в коррупции попал в аварию
Опубликованы гипнотизирующие кадры «Крыши мира» из космоса
Небоскреб в ОАЭ стал полем для самого большого в мире тетриса
В Китае разработали инновационный «глушащий купол» для борьбы со Starlink
Ученые сделали находку, меняющую представление о происхождении человека
Усталость от Москвы, отъезд из РФ, ипотека: как живет Анатолий Котенев
Поздравившего евреев с Ханукой Стармера призвали «включить телевизор»
Раскрыто, когда обстановка под Запорожьем может стать плачевной для ВСУ
Кадыров дал обещание по дронам ВСУ
Названа певица, заменившая Долину на концерте в новогоднюю ночь
«Очень плохо»: Кличко назвал скандал с «кошельком» Зеленского катастрофой
«Получилось случайно»: Газманов отреагировал на новую волну славы
Министр спорта с семьей и Охлобыстин: яркие фото с премьеры «Простоквашино»
Манул Шу из Ленинградского зоопарка закончил зажировку к зиме
В Берлине начались переговоры делегаций Украины и США об урегулировании
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат
Россия

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.