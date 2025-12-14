Небоскреб в ОАЭ стал полем для самого большого в мире тетриса

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялся турнир по тетрису, который стал самым большим в мире, сообщила пресс-служб организатора соревнования Red Bull. Вместо стандартного игрового поля участники использовали 150-метровый небоскреб «Дубайская рамка», а функцию падающих фигур выполняли дроны, синхронно меняющие цвет в воздухе.

Победу в соревновании одержал 19-летний студент из Турции. Он показал лучший результат, обойдя 60 профессиональных игроков из разных стран мира. За это достижение победитель был награжден почетной грамотой.

