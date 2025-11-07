Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 02:24

Выход шестой части GTA снова перенесли

Rockstar Games перенесла выход GTA VI на 19 ноября 2026 года

Кадр из трейлера GTA 6 Кадр из трейлера GTA 6 Фото: rockstargames.com

Разработчик Rockstar Games объявил в соцсети X о новом переносе даты выхода Grand Theft Auto VI. Отмечается, что релиз игры состоится 19 ноября 2026 года.

Выпуск Grand Theft Auto VI состоится в четверг, 19 ноября 2026 года, — сказано в публикации.

Ранее актер Стивен Огг, сыгравший Тревора в Grand Theft Auto V, признался, что никогда не увлекался видеоиграми и отдает предпочтение книгам, поэтому рекомендует познакомиться с творчеством Достоевского. Он также заявил, что не испытывает энтузиазма в связи с предстоящим релизом GTA VI.

До этого компания Valve представила обновление своей культовой игры Half-Life 2. Оно устраняет несколько ошибок, одна из которых присутствовала в игре 18 лет. Так, обновление исправляет проблему с физикой движения поезда, появившуюся в 2007 году с дополнением Half-Life 2: Episode Two. Оно восстановило «исходную скорость поезда», которая соответствует «оригинальному уровню сложности».

Тем временем платформа Discord подтвердила утечку данных пользователей, вызванную взломом систем стороннего подрядчика. В результате атаки оказались скомпрометированы личные данные ограниченного числа пользователей, включая их имена, псевдонимы, адреса электронной почты и последние четыре цифры банковских карт.

