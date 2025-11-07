Выход шестой части GTA снова перенесли Rockstar Games перенесла выход GTA VI на 19 ноября 2026 года

Разработчик Rockstar Games объявил в соцсети X о новом переносе даты выхода Grand Theft Auto VI. Отмечается, что релиз игры состоится 19 ноября 2026 года.

Выпуск Grand Theft Auto VI состоится в четверг, 19 ноября 2026 года, — сказано в публикации.

Ранее актер Стивен Огг, сыгравший Тревора в Grand Theft Auto V, признался, что никогда не увлекался видеоиграми и отдает предпочтение книгам, поэтому рекомендует познакомиться с творчеством Достоевского. Он также заявил, что не испытывает энтузиазма в связи с предстоящим релизом GTA VI.

