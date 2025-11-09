Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 12:52

Стало известно, почему снова перенесли GTA VI

Компания Rockstar Games перенесла релиз GTA VI из-за оптимизации

Grand Theft Auto VI Grand Theft Auto VI Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Rockstar Games завершила создание контента для Grand Theft Auto VI и сосредоточилась на финальной оптимизации, заявил авторитетный инсайдер и журналист Том Хендерсон в подкасте на YouTube-канале Insider Gaming. По его словам, разработчики устраняют баги и тестируют стабильность игры, чтобы релиз состоялся без крупных технических проблем.

Как уточнил Хендерсон, каждый месяц перенос сроков разработки обходится издателю Take-Two Interactive примерно в $10 млн (800 млн рублей), а общие дополнительные расходы составляют около $60 млн (5 млрд рублей). По его мнению, задержка не связана с кадровыми изменениями или сокращениями.

Изначально релиз GTA VI планировался на сентябрь 2025 года, но затем был перенесен на май 2026 года. Теперь игра должна выйти 19 ноября 2026 года.

Ранее актер Стивен Огг, известный по роли Тревора в GTA V, признался, что не увлекается видеоиграми и предпочитает литературу. Он порекомендовал познакомиться с творчеством Достоевского. Огг также отнесся с равнодушием к предстоящему релизу GTA VI, но при этом не исключил возможного появления своего персонажа в новой части.

GTA
релизы
переносы
игры
