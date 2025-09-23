Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 11:42

Сыгравший Тревора в GTA V актер назвал любимого российского писателя

Сыгравший Тревора в GTA V актер посоветовал фанатам игры читать Достоевского

Стивен Огг Стивен Огг Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Актер Стивен Огг, сыгравший Тревора в Grand Theft Auto V признался, что никогда не увлекался видеоиграми и отдает предпочтение книгам, поэтому рекомендует познакомиться с творчеством Достоевского. Во время интервью для YouTube-канала Harrison Shipp он также заявил, что не испытывает энтузиазма в связи с предстоящим релизом GTA VI.

Огг рассказал, что однажды знакомый предложил ему впервые попробовать поиграть в GTA V. Но актер ответил, что тогда и собеседнику непременно стоит прочесть «Преступление и наказание» Достоевского. Эта литературная аналогия привела знакомого в полное замешательство. После этого актер начал спрашивать интервьюера, знает ли тот, кто такой Достоевский? А когда получил отрицательный ответ, посоветовал писателя и ему тоже.

Почему бы вам это не прочитать? Это одно и то же. Книги — это моя стихия, — подытожил Огг.

Актер добавил, что не считает себя геймером, однако внимательно следит за судьбой своего персонажа. Он вспомнил про отмененное DLC про Тревора, которое Rockstar предпочла заменить контентом для GTA Online.

Огг отметил, что не против появиться и в новой части игры — пусть даже его герой погибнет в первых же сценах, повторив судьбу Джонни Клебица, убитого Тревором в одной из предыдущих частей.

Ранее сообщалось, что релиз шестой части игры Grand Theft Auto был перенесен на 26 мая 2026 года, хотя изначально премьера планировалась на осень 2025-го. Игра будет доступна только на PlayStation 5 и Xbox Series.

gta5
актеры
игры
Достоевский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой об руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
В Кремле назвали развитие новых регионов приоритетом для Путина
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.