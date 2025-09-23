Сыгравший Тревора в GTA V актер назвал любимого российского писателя

Актер Стивен Огг, сыгравший Тревора в Grand Theft Auto V признался, что никогда не увлекался видеоиграми и отдает предпочтение книгам, поэтому рекомендует познакомиться с творчеством Достоевского. Во время интервью для YouTube-канала Harrison Shipp он также заявил, что не испытывает энтузиазма в связи с предстоящим релизом GTA VI.

Огг рассказал, что однажды знакомый предложил ему впервые попробовать поиграть в GTA V. Но актер ответил, что тогда и собеседнику непременно стоит прочесть «Преступление и наказание» Достоевского. Эта литературная аналогия привела знакомого в полное замешательство. После этого актер начал спрашивать интервьюера, знает ли тот, кто такой Достоевский? А когда получил отрицательный ответ, посоветовал писателя и ему тоже.

Почему бы вам это не прочитать? Это одно и то же. Книги — это моя стихия, — подытожил Огг.

Актер добавил, что не считает себя геймером, однако внимательно следит за судьбой своего персонажа. Он вспомнил про отмененное DLC про Тревора, которое Rockstar предпочла заменить контентом для GTA Online.

Огг отметил, что не против появиться и в новой части игры — пусть даже его герой погибнет в первых же сценах, повторив судьбу Джонни Клебица, убитого Тревором в одной из предыдущих частей.

Ранее сообщалось, что релиз шестой части игры Grand Theft Auto был перенесен на 26 мая 2026 года, хотя изначально премьера планировалась на осень 2025-го. Игра будет доступна только на PlayStation 5 и Xbox Series.