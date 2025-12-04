Red Wings скорректирует расписание после инцидента с Boeing в Домодедово

Red Wings скорректирует расписание после инцидента с Boeing в Домодедово Пассажиров с вернувшегося в Домодедово рейса отправят в Пхукет ночью 5 декабря

Авиакомпания Red Wings вносит изменения в расписание полетов после возврата рейса Москва — Пхукет в аэропорт вылета Домодедово, сообщила пресс-служба перевозчика. Пассажиры отправятся в пункт назначения ночью 5 декабря.

Экипаж рейса принял решение вернуться в аэропорт Домодедово после фиксации изменения параметров работы одного из двигателей. Посадка прошла благополучно. В качестве компенсации за неудобства пассажирам предоставят питание и помощь с размещением в гостинице.

Сообщения ряда Telegram-каналов о «пылающем самолете» некорректны, — говорится в публикации.

Запланированный на пятницу, 5 декабря, рейс в Пхукет будет выполнен на резервном самолете, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Его вылет из Домодедово ожидается в 01:40 по московскому времени. О всех изменениях в графике пассажиров известят заблаговременно.

Ранее сообщалось, что следовавший из Москвы в Таиланд самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности одного из двигателей. На борту лайнера находилось 425 человек, все они благополучно приземлились в Домодедово.