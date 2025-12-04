Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 04:01

Red Wings скорректирует расписание после инцидента с Boeing в Домодедово

Пассажиров с вернувшегося в Домодедово рейса отправят в Пхукет ночью 5 декабря

Самолет авиакомпании Red Wings Самолет авиакомпании Red Wings Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Авиакомпания Red Wings вносит изменения в расписание полетов после возврата рейса Москва — Пхукет в аэропорт вылета Домодедово, сообщила пресс-служба перевозчика. Пассажиры отправятся в пункт назначения ночью 5 декабря.

Экипаж рейса принял решение вернуться в аэропорт Домодедово после фиксации изменения параметров работы одного из двигателей. Посадка прошла благополучно. В качестве компенсации за неудобства пассажирам предоставят питание и помощь с размещением в гостинице.

Сообщения ряда Telegram-каналов о «пылающем самолете» некорректны, — говорится в публикации.

Запланированный на пятницу, 5 декабря, рейс в Пхукет будет выполнен на резервном самолете, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Его вылет из Домодедово ожидается в 01:40 по московскому времени. О всех изменениях в графике пассажиров известят заблаговременно.

Ранее сообщалось, что следовавший из Москвы в Таиланд самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности одного из двигателей. На борту лайнера находилось 425 человек, все они благополучно приземлились в Домодедово.

Домодедово
авиарейсы
переносы
авиаперевозки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путешественникам рассказали об особенностях Саудовской Аравии
К чему снится колокол: предвестие перемен — полное толкование
Степашин нашел способ обойтись без блокировки WhatsApp
Юрист предупредил об уголовной ответственности за запуск фейерверков
Гороскоп на 4 декабря. Кому не нужны конфликты? Кто должен дарить цветы?
Янтык — сочный татарский чебурек без масла: не жирный и очень вкусный!
Лестница во сне: успех, неудачи и судьба — полное толкование
Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Списание долгов напрямую со вклада: что изменилось в правилах ФНС в 2025-м
Россиян предупредили о фишинговом способе мошенничества
Раскрыта новая предновогодняя схема мошенников
Россиянам объяснили, когда поход на каток грозит дополнительными расходами
Пенсионерам предложили подарить 13-ю выплату к Новому году
Врач рассказала, какими неприятностями может обернуться посещение бассейна
Red Wings скорректирует расписание после инцидента с Boeing в Домодедово
ЕС отказывается от газа из РФ: на выбор — мерзнуть или покупать втридорога
Не ждите пенсии: какие льготы можно получить уже сейчас — полный список
Жители Орла сообщили о 10 взрывах над городом
Известные российские исполнители оказались заперты в лифте в Москве
Фаза Луны сегодня, 4 декабря: не покупаем, не рыбачим, не стрижемся
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.