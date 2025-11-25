День матери
25 ноября 2025 в 19:28

ЦБ перенес переход на выдачу кредитов по официальным данным

ЦБ: банки начнут проверять данные заемщиков через ФНС и Соцфонд с 2027 года

Российские банки начнут использовать данные заемщиков, предоставляемые Федеральной налоговой службой (ФНС) и Социальным фондом, заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России (Центробанка) Евгений Румянцев. Данные будут поступать через «Цифровой профиль», передает «Интерфакс».

Оценка кредитоспособности будет основываться исключительно на официальных данных о доходах заемщиков. Первоначально планировалось, что закон, обязывающий банки переходить на кредитование на основе официальных данных, вступит в силу в 2026 году. Однако теперь этот срок перенесен на 1 июля 2027 года, что дает банкам дополнительное время для подготовки к необходимым изменениям.

Ранее сообщалось, что ЦБ рассматривает возможность расширения практики блокировки счетов по подозрению в мошенничестве. Кредитные организации могут быть заинтересованы в заморозке средств клиентов. Финансист Андрей Бархота заявил, что такие меры помогают стабилизировать пассивы на счетах банков. Эксперты опасаются, что жесткие практики могут вызвать у граждан беспокойство и желание перевести деньги в наличные.

