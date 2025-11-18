Россиянам рассказали, смягчит ли ЦБ меры по блокировке банковских счетов

Центральный банк России может расширить практику блокировки счетов по подозрению в мошенничестве, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, кредитным организациям выгодно замораживать средства клиентов ради личной выгоды.

Скорее всего, практика заморозки счетов на неопределенное время будет не только продолжена, но и расширена. С точки зрения банковского сектора блокировки работают не только против мошенников. Они скорее способствуют стабилизации пассивов на счетах банков, то есть мобилизуют слишком подвижные пассивы ради выгоды самих организаций, — высказался Бархота.

Финансист отметил, что новая риторика ЦБ связана с желанием предотвратить увеличение наличных в экономике. По его словам, паника граждан может привести к сокращению объема денежных средств на счетах и депозитах внутри организаций.

Думаю, что не стоит ждать каких-то послаблений от ЦБ. На фоне вводимых жестких практик у граждан может появиться опасение случайно подпасть под блокировку. И они начнут выводить деньги в наличные. Новая риторика используется для того, чтобы клиенты не паниковали и не сокращали объем средств на своих счетах, — заключил Бархота.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост жалоб на необоснованную блокировку банковских счетов указывает на излишние усилия регулятора в борьбе с мошенничеством. Она отметила, что большое количество обращений показало, что «где-то перегнули палку».