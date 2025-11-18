Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 16:27

Россиянам рассказали, смягчит ли ЦБ меры по блокировке банковских счетов

Финансист Бархота: ЦБ может расширить практику блокировки банковских счетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Центральный банк России может расширить практику блокировки счетов по подозрению в мошенничестве, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, кредитным организациям выгодно замораживать средства клиентов ради личной выгоды.

Скорее всего, практика заморозки счетов на неопределенное время будет не только продолжена, но и расширена. С точки зрения банковского сектора блокировки работают не только против мошенников. Они скорее способствуют стабилизации пассивов на счетах банков, то есть мобилизуют слишком подвижные пассивы ради выгоды самих организаций, — высказался Бархота.

Финансист отметил, что новая риторика ЦБ связана с желанием предотвратить увеличение наличных в экономике. По его словам, паника граждан может привести к сокращению объема денежных средств на счетах и депозитах внутри организаций.

Думаю, что не стоит ждать каких-то послаблений от ЦБ. На фоне вводимых жестких практик у граждан может появиться опасение случайно подпасть под блокировку. И они начнут выводить деньги в наличные. Новая риторика используется для того, чтобы клиенты не паниковали и не сокращали объем средств на своих счетах, — заключил Бархота.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост жалоб на необоснованную блокировку банковских счетов указывает на излишние усилия регулятора в борьбе с мошенничеством. Она отметила, что большое количество обращений показало, что «где-то перегнули палку».

Центробанк РФ
россияне
деньги
экономика
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе-миллионнике прогремел взрыв
Военэксперт назвал самолеты РФ, способные поразить французские истребители
Получается всегда! Классическая квашеная капуста, как готовили еще в СССР
В Раде раскрыли, чем занялся Умеров на фоне коррупционного скандала
Российские бойцы нашли у пленного диск с необычными фильмами
Мединский объявил конкурс проектов на тему памятника идеи русской Свободы
Россиянин сделал отчаянную ставку на результат отбора на ЧМ-2026
Турист случайно устроил пожар в старинном храме
Автоэксперт объяснил, как правильно прогревать машину зимой
Врачебная ошибка привела к гибели двухлетнего ребенка
«Зубрила-отличник»: однокурсник Сырского о юных годах будущего главкома ВСУ
Сибирские реки «перенаправят» в Узбекистан? Зачем это нужно, дефицит воды
В Госдуме предпримут шаги для борьбы с мошенниками на рынке недвижимости
Roblox введет проверку возраста по фото для всех пользователей
Россия построит атомный ледокол «Сталинград»: что известно о проекте
В Грузии рассказали об отношениях с Трампом
Следствие по делу блогера Никиты Ефремова завершено
Военэксперт ответил, в каких регионах России ВСУ могут устроить диверсии
В Польше повысили уровень террористической угрозы на железных дорогах
Президент «Локомотива-Кубани» высказался о «пропаже» воспитанника клуба
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.