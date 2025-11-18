«Мы где-то перегнули палку»: Набиуллина выступила с неожиданным заявлением

Рост жалоб на необоснованную блокировку банковских счетов указывает на то, что Центробанк РФ переусердствовал в борьбе с мошенничеством, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что большое количество обращений показало ей, что «мы где-то перегнули палку», передает ТАСС.

Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется, — отметила Набиуллина.

Глава Центробанка пояснила, что клиентам могли не всегда предоставлять объяснения, по какой причине их банковские счета были заблокированы. При этом она подчеркнула, что первые признаки улучшения ситуации уже появились, и выразила надежду на скорое решение проблемы.

До этого Набиуллина отмечала, что Центробанк в 2024 году дал неверный сигнал о смягчении денежно-кредитной политики. По ее словам, бизнес решил, что ставка ЦБ будет снижаться, и начал брать кредиты под плавающие проценты.