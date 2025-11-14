Набиуллина признала важную ошибку Центробанка

Центробанк в 2024 году дал неверный сигнал о смягчении денежно-кредитной политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые переданы YouTube-каналом Национального Банка Казахстана, бизнес решил, что ставка ЦБ будет снижаться и начал брать кредиты под плавающие проценты.

В прошлом году у нас была некоторая ошибка в коммуникациях, мы тогда повысили ставку до 16%. Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года обозначили, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку, — заявила она.

Ранее Набиуллина заявила, что основное влияние на инфляцию в Россию от повышения НДС с 20% до 22% будет наблюдаться в декабре и январе. По ее словам, первых изменений следует ожидать в ближайшее время. Набиуллина также вспомнила об опыте 2019 года.

До этого Набиуллина заявила, что резкое снижение ключевой ставки до 12% может ослабить рубль и ускорить инфляцию. По ее словам, при принятии такого решения в стране вырос бы спрос на кредиты, а затем спрос на товары и услуги, при этом предложение не успевало бы увеличиваться.