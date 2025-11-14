Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 11:50

Набиуллина признала важную ошибку Центробанка

Набиуллина: в 2024 году ЦБ дал неверный сигнал о смягчении ДКП

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Центробанк в 2024 году дал неверный сигнал о смягчении денежно-кредитной политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые переданы YouTube-каналом Национального Банка Казахстана, бизнес решил, что ставка ЦБ будет снижаться и начал брать кредиты под плавающие проценты.

В прошлом году у нас была некоторая ошибка в коммуникациях, мы тогда повысили ставку до 16%. Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года обозначили, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку, — заявила она.

Ранее Набиуллина заявила, что основное влияние на инфляцию в Россию от повышения НДС с 20% до 22% будет наблюдаться в декабре и январе. По ее словам, первых изменений следует ожидать в ближайшее время. Набиуллина также вспомнила об опыте 2019 года.

До этого Набиуллина заявила, что резкое снижение ключевой ставки до 12% может ослабить рубль и ускорить инфляцию. По ее словам, при принятии такого решения в стране вырос бы спрос на кредиты, а затем спрос на товары и услуги, при этом предложение не успевало бы увеличиваться.

Россия
Центробанк
Эльвира Набиуллина
ставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил заняться здоровьем вместо работы
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Юрист рассказал, как автосалоны обманывают россиян
Россиянке удалили более 100 камней из обеих почек
Россиянин на Mitsubishi влетел в кафе и убил девушку, разлив кипящее масло
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.