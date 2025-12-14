Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 19:12

Автозак с подозреваемым в коррупции попал в аварию

«112»: автозак с арестованным за взятку экс-главой парка в Люберцах попал в ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Автомобиль для перевозки заключенных, в котором находился экс-глава парка культуры Люберец Алексей Орлов, арестованный по делу о взятке, попал в аварию в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел ночью 13 декабря в Коломне при столкновении с грузовым фургоном.

По предварительным данным, в ДТП пострадали 11 человек. При этом информация о состоянии самого Орлова не уточняется.

Ранее два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля на трассе под Альметьевском в Татарстане. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Нива», не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, после чего в них врезались другие машины.

До этого стало известно, что из-за мощного снегопада свыше 20 машин столкнулись в районе 271-го км на участке автодороги Тамбов — Пенза в Пензенской области. В результате трассу перекрыли в обоих направлениях. За медицинской помощью обратились пять участников ДТП.

Люберцы
ДТП
взятки
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серия загадочных сообщений в эфире «радио Судного дня» встревожила Запад
Мужчина и женщина напали на прохожего в Москве по приказу мошенников
Мальчик умер после ожидания помощи в пустой реанимации
Автозак с подозреваемым в коррупции попал в аварию
Опубликованы гипнотизирующие кадры «Крыши мира» из космоса
Небоскреб в ОАЭ стал полем для самого большого в мире тетриса
В Китае разработали инновационный «глушащий купол» для борьбы со Starlink
Ученые сделали находку, меняющую представление о происхождении человека
Усталость от Москвы, отъезд из РФ, ипотека: как живет Анатолий Котенев
Поздравившего евреев с Ханукой Стармера призвали «включить телевизор»
Раскрыто, когда обстановка под Запорожьем может стать плачевной для ВСУ
Кадыров дал обещание по дронам ВСУ
Названа певица, заменившая Долину на концерте в новогоднюю ночь
«Очень плохо»: Кличко назвал скандал с «кошельком» Зеленского катастрофой
«Получилось случайно»: Газманов отреагировал на новую волну славы
Министр спорта с семьей и Охлобыстин: яркие фото с премьеры «Простоквашино»
Манул Шу из Ленинградского зоопарка закончил зажировку к зиме
В Берлине начались переговоры делегаций Украины и США об урегулировании
Раскрыт новый факт мошенничества с именем Долиной
Новогодний ужин без мяса: теплый салат с баклажанами и грибами
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат
Россия

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.