Автозак с подозреваемым в коррупции попал в аварию «112»: автозак с арестованным за взятку экс-главой парка в Люберцах попал в ДТП

Автомобиль для перевозки заключенных, в котором находился экс-глава парка культуры Люберец Алексей Орлов, арестованный по делу о взятке, попал в аварию в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел ночью 13 декабря в Коломне при столкновении с грузовым фургоном.

По предварительным данным, в ДТП пострадали 11 человек. При этом информация о состоянии самого Орлова не уточняется.

