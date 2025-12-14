Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 18:53

Кадыров дал обещание по дронам ВСУ

Кадыров пообещал не допустить прилетов украинских БПЛА по Чечне

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона пообещал сделать все, чтобы беспилотники ВСУ не долетали до России и до республики, в частности. По его словам, которые передала ЧГТРК Грозный, военнослужащие охраняют покой населения днем и ночью.

Мы будем делать все, чтобы они [беспилотники] не долетали до России и в частности – до Чеченской Республики, — сказал Кадыров.

Ранее Кадыров обратился к народу Украины с призывом выступить против продолжения конфликта после атаки беспилотников на высотное здание в Грозном. Он заявил, что украинцы должны массово высказать свою позицию, чтобы остановить гибель людей.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что организаторы атаки беспилотника по деловому центру в Грозном получат жесткий ответ. По его словам, у чеченцев хорошая память, они обязательно припомнят Киеву эту атаку. Депутат обратил внимание, что произошедшее стало очередной попыткой украинской стороны спровоцировать Россию на удары по гражданским объектам.

Рамзан Кадыров
Чечня
Россия
ВСУ
