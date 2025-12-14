Кадыров дал обещание по дронам ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона пообещал сделать все, чтобы беспилотники ВСУ не долетали до России и до республики, в частности. По его словам, которые передала ЧГТРК Грозный, военнослужащие охраняют покой населения днем и ночью.

Мы будем делать все, чтобы они [беспилотники] не долетали до России и в частности – до Чеченской Республики, — сказал Кадыров.

Ранее Кадыров обратился к народу Украины с призывом выступить против продолжения конфликта после атаки беспилотников на высотное здание в Грозном. Он заявил, что украинцы должны массово высказать свою позицию, чтобы остановить гибель людей.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что организаторы атаки беспилотника по деловому центру в Грозном получат жесткий ответ. По его словам, у чеченцев хорошая память, они обязательно припомнят Киеву эту атаку. Депутат обратил внимание, что произошедшее стало очередной попыткой украинской стороны спровоцировать Россию на удары по гражданским объектам.