15 декабря 2025 в 05:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 декабря

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 15 декабря

Девять дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Системы ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону, сообщил мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших нет, а подробная информация о возможных последствиях на земле уточняется.

«Атака БПЛА отражена над Железнодорожным районом г. Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы. По предварительным сведениям, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — сказано в публикации.

Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью в Ростове-на-Дону прогремела серия мощных взрывов и начался пожар. По версии канала, силы ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Согласно сообщениям SHOT, первые хлопки были зафиксированы около 02:20 мск на западе города. Очевидцы рассказали каналу, что перед этим слышали характерные звуки пролета дронов в небе.

В Судже Курской области в результате атаки дронов пострадал 66-летний местный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, мужчину оперативно доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

«В Судже в результате атаки дрона пострадал 66-летний мужчина. В тяжелом состоянии он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все возможное, чтобы поставить его на ноги!» — сказано в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале заявил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Урюпинск. По его информации, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза.

«В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. <…> Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП „Урюпинская гостиница“. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Бочаров.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Смоленском прогремела серия взрывов. По предварительной информации канала, система противовоздушной обороны (ПВО) вела огонь по беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ данные сведение пока не комментировало.

Очевидцы рассказали SHOT о ярких вспышках и сработавших автомобильных сигнализациях. По версии канала, инцидент произошел в южной части города. Всего, добавляет SHOT, было слышно от 7 до 10 громких хлопков, которые сопровождались интенсивными световыми вспышками в небе.

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 декабря
