Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 04:30

Американский офицер раскритиковал Макрона из-за слов о России

Подполковник Дэвис раскритиковал Макрона за слова о роли России на Украине

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за его высказывание о нежелании России урегулировать украинский конфликт. Экс-военнослужащий в социальной сети X подчеркнул, что позиция Запада и Украины оторвана от реального положения дел.

Если вы не можете изменить эту ситуацию и по-прежнему отказываетесь завершить конфликт на лучших возможных дипломатических условиях, вы обрекаете тех самых украинцев, которых вы якобы поддерживаете, на бессмысленные смерти и военное поражение, — заключил Дэвис.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов предположил, что руководители Евросоюза станут искать основание для обвинения РФ в срыве мирного процесса. Он допустил, что после встречи главы Украины Владимира Зеленского с лидерами ЕС переговоры могут перейти в длительную и сложную фазу.

До этого лидер правой французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Макрона главным противником мирного урегулирования конфликта на Украине. Он пояснил, что если бы президент действительно хотел положить конец боевым действиям, то уже бы перестал оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

Украина
США
Россия
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миллиардер передал $100 тыс. обезоружившему террориста в Сиднее
Юрист раскрыл, чем грозит переход дороги в неположенном месте
Бешеная собака во сне: как понять сновидение и избежать проблем
Мощнейший шторм устроил погодный апокалипсис на Южных Курилах
Перечислены потери ВСУ на трех направлениях в зоне СВО
ВС РФ начали сжимать клещи вокруг Гуляйполя
Названо число сбитых дронов в ходе ночной атаки на Москву
Российские военные серьезно ограничили логистику ВСУ у реки Гайчур
Названы дополнительные механизмы защиты от киберпреступности
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 декабря
Wildberries планирует запустить сервис такси в 2026 году
К чему снятся клещи: как понять сигнал подсознания правильно
Названы дата и место прощания с Оганезовым
«Ящик Пандоры»: Дмитриев о желании ЕС уничтожить право собственности
Силы ПВО расправились еще с четырьмя БПЛА в небе над Москвой
Рейтинг Трампа показал неожиданный результат
Американский офицер раскритиковал Макрона из-за слов о России
В ГД перечислили дополнительные выплаты для пенсионеров в декабре
Спецслужбы Украины начали вербовать российских подростков по особой схеме
ВСУ попытались атаковать Ростов-на-Дону
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.