Американский офицер раскритиковал Макрона из-за слов о России Подполковник Дэвис раскритиковал Макрона за слова о роли России на Украине

Отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за его высказывание о нежелании России урегулировать украинский конфликт. Экс-военнослужащий в социальной сети X подчеркнул, что позиция Запада и Украины оторвана от реального положения дел.

Если вы не можете изменить эту ситуацию и по-прежнему отказываетесь завершить конфликт на лучших возможных дипломатических условиях, вы обрекаете тех самых украинцев, которых вы якобы поддерживаете, на бессмысленные смерти и военное поражение, — заключил Дэвис.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов предположил, что руководители Евросоюза станут искать основание для обвинения РФ в срыве мирного процесса. Он допустил, что после встречи главы Украины Владимира Зеленского с лидерами ЕС переговоры могут перейти в длительную и сложную фазу.

До этого лидер правой французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Макрона главным противником мирного урегулирования конфликта на Украине. Он пояснил, что если бы президент действительно хотел положить конец боевым действиям, то уже бы перестал оказывать Киеву военную и финансовую помощь.