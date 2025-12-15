Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
15 декабря 2025 в 05:42

Перечислены потери ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли девять антенн связи и семь пунктов управления БПЛА

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск девять антенн связи, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также противник лишился семи пунктов управления беспилотной авиацией.

В частности, такие результаты зафиксированы на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях. Он уточнил, что также уничтожены пять блиндажей ВСУ.

Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях уничтожены девять антенн связи, наземный робототехнический комплекс, пять блиндажей ВСУ, три ретранслятора и семь пунктов управления беспилотной авиацией противника, — сказал Астафьев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что моральный дух и сопротивляемость солдат ВСУ ослабевают на фоне мирных переговоров и возможного скорого завершения конфликта. Он отметил, что удары армии РФ по военным объектам на территории противника также сказываются на его обороноспособности.

До этого операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили 152-мм самоходную гаубицу 2С3 «Акация» ВСУ. Противник понес потери на Константиновском направлении.

