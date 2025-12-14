Кадыров решил идти на выборы Кадыров заявил, что готов идти на выборы главы Чечни в 2026 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что готов принять участие в выборах руководителя региона в 2026 году. В ходе прямой линии он добавил, что сделает это, если будет соответствующее предложение от президента РФ Владимира Путина и народ поддержит его.

Я пойду на выборы, если президент [РФ Владимир Путин] предложит и народ поддержит, — сказал он.

Ранее Кадыров публично поддержал заявление Путина о быстром завершении возможного военного противостояния с Европой. Он подчеркнул свою готовность действовать по первому указанию российского лидера и отметил, что церемониться не будет. При этом глава Чечни в своем обращении задал президенту почти риторический вопрос о реакции на гипотетические немедленные «извинения» противоположной стороны.

До этого Кадыров заявил, что его сын Адам, который занимает должности помощника главы Чечни, начальника отдела обеспечения безопасности руководителя республики, секретаря совета безопасности региона, зарекомендовал себя как достойный представитель его команды. Так он поздравил сына с 18-летием. По его словам, Адам знает Коран наизусть и получил высокое звание хафиза.