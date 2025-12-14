Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 17:27

Кадыров решил идти на выборы

Кадыров заявил, что готов идти на выборы главы Чечни в 2026 году

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что готов принять участие в выборах руководителя региона в 2026 году. В ходе прямой линии он добавил, что сделает это, если будет соответствующее предложение от президента РФ Владимира Путина и народ поддержит его.

Я пойду на выборы, если президент [РФ Владимир Путин] предложит и народ поддержит, — сказал он.

Ранее Кадыров публично поддержал заявление Путина о быстром завершении возможного военного противостояния с Европой. Он подчеркнул свою готовность действовать по первому указанию российского лидера и отметил, что церемониться не будет. При этом глава Чечни в своем обращении задал президенту почти риторический вопрос о реакции на гипотетические немедленные «извинения» противоположной стороны.

До этого Кадыров заявил, что его сын Адам, который занимает должности помощника главы Чечни, начальника отдела обеспечения безопасности руководителя республики, секретаря совета безопасности региона, зарекомендовал себя как достойный представитель его команды. Так он поздравил сына с 18-летием. По его словам, Адам знает Коран наизусть и получил высокое звание хафиза.

Рамзан Кадыров
Владимир Путин
выборы
Чечня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У «Барселоны» появился неожиданный покупатель
«Нет ничего удивительного»: военэксперт о сдаче ВСУ в плен у Гуляйполя
Подарок питбайка внуку обернулся для пенсионерки уголовным делом
Бархатное мясо: теплый салат с говядиной — будет главным на Новый год
У берегов Севастополя произошла серия землетрясений
На Крымском мосту усилят охрану
Парикмахер рассказала о новом тренде у россиянок
В Москве отменили зажжение Ханукии впервые с 1991 года
Школьницы получат $31,5 млн от государства после жестокого убийства сестры
Еще одна страна хочет нарастить поток мигрантов в Россию
Кабмин выделит Дальнему Востоку полмиллиарда рублей на труд медработников
Российская школьница хотела найти учительнице мужчину на одну ночь
Кадыров решил идти на выборы
Российская лыжница выбила квоты на участие в Олимпиаде
Трескучий мороз и холодрыга до -18? Погода в Москве в феврале: чего ждать
Немецкая партия намерена сорвать планы правительства по призыву в армию ФРГ
Ребенок умер спустя час после рождения в надувном бассейне
Рейсовый автобус с белорусами вылетел с дороги в европейской стране
В Кремле оценили выражение лица Зеленского на встрече с Путиным
Ан-22 перед крушением разорвался на две части и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.