15 декабря 2025 в 00:05

Число погибших в результате теракта в Сиднее увеличилось

До 16 человек увеличилось число погибших в результате теракта в Сиднее

Сидней Сидней Фото: Marc Kalpidis/dpa/Global Look Press
Число погибших при теракте на пляже в австралийском Сиднее возросло до 16, передает телеканал ABC. Уточняется, что, по информации полиции штата Новый Южный Уэльс, еще 40 человек остаются в больнице.

В результате нападения погибли 16 человек, в том числе один из двух предполагаемых стрелков, — сказано в материале.

Ранее комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон заявил, что массовая стрельба на пляже Бонди в Сиднее была официально признана террористическим актом. Тогда он сообщил, что в результате нападения погибли не менее 12 человек, еще 29 получили ранения. По его оценкам, на момент происшествия на побережье находилось около тысячи человек. Премьер-министр штата Крис Миннс добавил, что данный теракт был целенаправленно направлен против еврейской общины города.

Тем временем очевидцы массового нападения на пляже Бонди в Сиднее сообщили о панике, охватившей отдыхающих. Один из свидетелей, россиянин по имени Тимур, рассказал, что они с друзьями из Москвы услышали громкие хлопки. После этого все вокруг бросились бежать и прятаться в ближайших барах и домах. Тимур также упомянул, что позднее к берегу подошли военные для эвакуации серферов.

