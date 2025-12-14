Люди и полиция недалеко от места происшествия на пляже Бонди в Сиднее

Свидетель теракта на пляже в Сиднее рассказал подробности нападения Во время массовой стрельбы в Сиднее люди прятались в барах и домах

Свидетель нападения на пляже Бонди в Сиднее по имени Тимур подробно описал произошедшее и заявил, что люди прятались в барах и домах. В интервью РЕН ТВ он заявил, что отдыхал на пляже вместе с двумя друзьями из Москвы, когда услышал очень громкие хлопки.

Мы лежали на пляже втроем с друзьями-москвичами. Услышали очень громкие хлопки, но сразу не поняли, откуда они. Перед пляжем как раз проходило празднование Хануки. Стрельба, судя по всему, началась именно по этой группе людей. Внезапно мы увидели, как все вокруг побежали. Мы вскочили, все побросали и тоже побежали, — указал Тимур.

По словам Тимура, люди в панике забегали в разные места, прятались в домах, которые попадались им на пути. Позднее, как он добавил, к берегу для эвакуации серферов подошли военные корабли.

Ранее сообщалось, что мост в Сиднее, с которого неизвестные вели стрельбу по людям, возможно, заминирован. СМИ пишут, что полиция оцепила данный участок и начала проверку на наличие взрывчатых веществ. В результате стрельбы погибли 10 человек. В число погибших вошел один из нападавших. Второй стрелок получил ранения, и его состояние сейчас оценивается как критическое.