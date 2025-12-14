Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В подмосковной Рузе загорелся ресторан на площади 400 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ресторан загорелся в подмосковном поселке Тучково под Рузой, сообщили ТАСС в МЧС России. В ведомстве отметили, что, предварительно, площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в двухэтажном многофункциональном здании поступило по адресу: Рузский городской округ, п. Тучково, ул. Советская, д. 3а, — указали в ведомстве.

Ранее в жилом доме на севере Москвы произошло возгорание электрического кабеля, что потребовало экстренной эвакуации жильцов. Из подъезда многоквартирного дома на Полярной улице были выведены 40 человек.

До этого сообщалось, что в Суздале на крыше аквапарка вспыхнул пожар, охвативший площадь 150 квадратных метров. В результате 210 человек были эвакуированы из здания. Пожар успешно локализовали. На месте происшествия задействовали 29 специалистов и 12 единиц техники.

Также стало известно, что число погибших в результате пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа возросло до 25 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона на кухне заведения. Трагедия произошла в ночь на 7 декабря в клубе Birch by Romeo Lane в деревне Арпора в Северном Гоа.

пожары
Подмосковье
МЧС
Руза
