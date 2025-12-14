Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 17:05

В Кремле оценили выражение лица Зеленского на встрече с Путиным

Песков: лицо Зеленского стало маркером встречи с Путиным в 2019 году

Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» Фото: kremlin.ru
Лицо президента Украины Владимира Зеленского на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году передавало атмосферу события, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он добавил, что у главы украинского государства оно было «красочным».

Вы знаете, здесь такая физиономиграфия, я бы сказал, того, что происходило, она хорошо говорит обо всем. Если вы оцените выражение лица Зеленского на краткой, открытой части переговоров [с Путиным], — весьма красочное выражение лица, — заявил Песков.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова подчеркнула, что слова Зеленского о скором завершении украинского конфликта вселяют надежду в серьезный настрой политика. Она напомнила, что президент уже признал: Киев не сможет добиться вступления в НАТО. По словам парламентария, Россия давно готова к мирным переговорам с Украиной. Вопрос только в том, на каких условиях завершится конфликт, добавила депутат.

До этого Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов на Украине. Так он ответил на призыв главы США Дональда Трампа устроить голосование в ближайшее время. Американский лидер также отмечал, что процесс волеизъявления уже давно пора организовать.

