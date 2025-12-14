«Рады всем»: Кадыров высказался о внешнем виде туристов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики не заострять внимание на внешнем виде туристов, передает ТАСС. В ходе прямой линии он заявил, что туристы приветствуются, а приезжим следует просто разъяснять местные традиции, если их поведение будет слишком вызывающим.

Это хорошо, что к нам приезжают. Да и оттого, что из них некоторые ходят как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде. Мы рады всем, — сказал Кадыров.

Ранее стало известно, что прекращение потока российских туристов нанесло значительный экономический урон странам Балтии. Совокупные убытки Латвии, Литвы и Эстонии оцениваются в 3–5% их ВВП, при этом наиболее серьезный удар пришелся по сектору услуг, ориентированному на гостей из Северной столицы России.

Кроме того, глава ассоциации мексиканских городов из списка ЮНЕСКО Хорхе Гонсалес заявил о заинтересованности Мексики в восстановлении прямого авиасообщения с Россией и готовности принимать российских гостей. Перспектива запуска беспересадочных маршрутов была им оценена как отличная.