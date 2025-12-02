День матери
02 декабря 2025 в 11:47

Странам Балтии пришлось дорого заплатить за антироссийскую позицию

Lenta.ru: страны Балтии потеряли до 5% ВВП из-за отсутствия туристов из России

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Отсутствие туристов из России нанесло серьезный удар по экономикам Латвии, Литвы и Эстонии, сказано в материале Lenta.ru. По оценкам авторов, совокупные потери этих стран составляют от трех до пяти процентов валового внутреннего продукта.

Особенно сильно пострадал туристический сектор, который был ориентирован на гостей из Санкт-Петербурга. Морские круизы, не заходящие в российский порт, потеряли свою привлекательность, а роскошные отели, рестораны и СПА-комплексы утратили значительную часть своей постоянной клиентуры.

Попытки переориентироваться на европейских путешественников пока не приносят ожидаемого результата. Граждане ЕС не спешат замещать российских туристов, отчасти из-за опасений близости региона к зоне украинского конфликта, а турпоток в Литву за 2024 год все еще на 17% ниже допандемийных показателей 2019 года.

Власти прибалтийских государств продолжают проводить жесткую политику в отношении общего исторического наследия и России. На этом фоне, как отмечается в материале, возвращения в регион значительного числа туристов из РФ в обозримом будущем не ожидается.

Ранее руководитель направления «Народный Фронт. Аналитика» Ольга Позднякова заявила, что антироссийские санкции причинили значительный экономический ущерб странам Прибалтики и Финляндии. По ее словам, разрыв торговых отношений с РФ привел к резкому падению доходов транспортной отрасли и сокращению товарооборота.

Прибалтика
Россия
туризм
экономика
