Отсутствие туристов из России нанесло серьезный удар по экономикам Латвии, Литвы и Эстонии, сказано в материале Lenta.ru. По оценкам авторов, совокупные потери этих стран составляют от трех до пяти процентов валового внутреннего продукта.

Особенно сильно пострадал туристический сектор, который был ориентирован на гостей из Санкт-Петербурга. Морские круизы, не заходящие в российский порт, потеряли свою привлекательность, а роскошные отели, рестораны и СПА-комплексы утратили значительную часть своей постоянной клиентуры.

Попытки переориентироваться на европейских путешественников пока не приносят ожидаемого результата. Граждане ЕС не спешат замещать российских туристов, отчасти из-за опасений близости региона к зоне украинского конфликта, а турпоток в Литву за 2024 год все еще на 17% ниже допандемийных показателей 2019 года.

Власти прибалтийских государств продолжают проводить жесткую политику в отношении общего исторического наследия и России. На этом фоне, как отмечается в материале, возвращения в регион значительного числа туристов из РФ в обозримом будущем не ожидается.

Ранее руководитель направления «Народный Фронт. Аналитика» Ольга Позднякова заявила, что антироссийские санкции причинили значительный экономический ущерб странам Прибалтики и Финляндии. По ее словам, разрыв торговых отношений с РФ привел к резкому падению доходов транспортной отрасли и сокращению товарооборота.