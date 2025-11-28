Антироссийские санкции нанесли удар не по тому, против кого введены

Антироссийские санкции нанесли удар не по тому, против кого введены Аналитик Позднякова: Финляндия и Прибалтика пострадали от антироссийских санкций

Антироссийские санкции причинили значительный экономический ущерб странам Прибалтики и Финляндии, заявила руководитель направления «Народный Фронт. Аналитика» Ольга Позднякова в беседе с aif.ru. По ее словам, разрыв торговых отношений с РФ привел к резкому падению доходов транспортной отрасли и сокращению товарооборота.

Доля России в торговле со странами Балтии и Финляндии была выше, чем с другими странами ЕС. Из-за разрыва отношений с РФ прекратился транзит товаров, что повлекло резкое падение в транспортно-логистической отрасли <…> А заместить эту потерю из-за общего спада экономики в Германии и Франции, «локомотивах» ЕС, просто некому, — сказала Позднякова.

Для Финляндии последствия оказались особенно серьезными, поскольку Россия традиционно занимала третье место в ее внешнеторговом обороте. Финский экспорт в Россию сократился на €3,1 млрд, что не удалось компенсировать поставками в другие регионы.

Отмечается, что Еврокомиссия планирует предоставить странам Балтии и Финляндии меры поддержки, однако бюджет ЕС ограничен. Следующий финансовый цикл начнется только в 2028 году, что откладывает возможность реальной помощи.

Прибалтийские страны активно добиваются приоритетного доступа к программам финансирования ЕС. Литовские официальные лица призывают предоставить гарантии компаниям, готовым инвестировать в регион для компенсации потерь от санкций.

Ранее сообщалось, что сенат США временно остановил рассмотрение двухпартийного законопроекта о введении масштабных санкционных мер против России. Решение об отсрочке принято в связи с предстоящим визитом в Москву спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа.