28 ноября 2025 в 10:41

США остановили санкционную атаку на Россию

KP: в США прекратили рассмотрение санкций против России из-за визита Уиткоффа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сенат Соединенных Штатов временно остановил рассмотрение двухпартийного законопроекта о введении масштабных санкционных мер против России, сообщает издание Kyiv Post. Решение об отсрочке принято в связи с предстоящим визитом в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

Сенат США приостановил рассмотрение масштабного двухпартийного пакета санкций против России. <...> Законопроект отложен до запланированной на следующую неделю поездки в Москву ключевого переговорщика Трампа Стива Уиткоффа, — сказано в сообщении.

Ранее лидер РФ Владимир Путин говорил, что Россия ожидает прибытия в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа для проведения переговоров. По информации пресс-службы Кремля, дипломат действует по личному распоряжению американского лидера Дональда Трампа.

Путин охарактеризовал диалог с представителем США как сложный, но подчеркнул, что он проходит в конструктивном ключе без взаимных оскорблений. По его словам, Уиткофф последовательно отстаивает позицию своей страны и главы государства.

