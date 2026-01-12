Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду Тренер Рапопорт: в обмене Дивеева на Гонду выиграл «Зенит»

«Зенит» выиграл от обмена аргентинского нападающего Лусиано Гонду на защитника сборной России Игоря Дивеева из ЦСКА, заявил NEWS.ru экс-тренер команды из Санкт-Петербурга Борис Рапопорт. Он назвал травматичность единственной возможной проблемой новоиспеченного петербургского футболиста.

Думаю, ЦСКА знали, что они делают. Им был нужен габаритный нападающий, а Гонду больше фланговый, даже из глубины. Их дело. На данный момент выиграл «Зенит»: опытный защитник национальной команды с российским паспортом. Кого он вытеснит из основного состава? Да любого! Я думаю, что он будет играть с Нино. Единственный вопрос по Игорю — травматизм, от этого все зависит, — сказал Рапопорт.

Ранее сообщалось, что 26-летний Дивеев перешел в «Зенит». До этого он представлял ЦСКА с 2019 года, тогда же выиграл Кубок России и один раз одержал победу в Суперкубке страны. Соглашение с петербургским клубом продлится до конца сезона-2028/29.

24-летний Гонду присоединился к «Зениту» в августе 2024 года из аргентинского клуба «Архентинос Хуниорс». В текущем сезоне спортсмен провел за петербургскую команду 22 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.