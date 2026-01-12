Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:40

«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров

ERR: в Эстонии военные не смогли отработать навыки из-за нехватки тиров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Эстонии не хватает тиров, поэтому военнослужащие вооруженных сил страны не могут отработать навыки стрельбы, передает телерадиокомпания ERR. По информации издания, также объекты для тренировок находятся на удалении от воинских частей.

Возможностей для отработки навыков стрельбы нет ни у военнослужащих сил обороны, <…> ни у обычных людей. Представители оборонной сферы признают в один голос, что мест для отработки навыков стрельбы в Эстонии слишком мало, — отметили в ERR.

Ранее доцент РАНХиГС Николай Гапоненко сообщил, что появление новых мировых альянсов создает риски для существования Евросоюза. ЕС остается на периферии в условиях создания определенных форматов взаимодействия между США, Россией, Китаем и Индией, отметил эксперт.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто раскритиковал внешнюю политику Брюсселя и призвал сменить Каю Каллас на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Глава словацкого правительства убежден, что ЕС не может предложить конструктивных решений в условиях глобальной нестабильности.

Эстония
военные
дефициты
тренировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Военэксперт ответил, какой город Россия может освободить к началу весны
Священник объяснил, становится ли вода на Крещение чудотворной
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.