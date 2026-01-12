«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров

«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров ERR: в Эстонии военные не смогли отработать навыки из-за нехватки тиров

В Эстонии не хватает тиров, поэтому военнослужащие вооруженных сил страны не могут отработать навыки стрельбы, передает телерадиокомпания ERR. По информации издания, также объекты для тренировок находятся на удалении от воинских частей.

Возможностей для отработки навыков стрельбы нет ни у военнослужащих сил обороны, <…> ни у обычных людей. Представители оборонной сферы признают в один голос, что мест для отработки навыков стрельбы в Эстонии слишком мало, — отметили в ERR.

