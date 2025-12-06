ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 12:48

Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный

Кадыров призвал украинцев выступить против продолжения конфликта с Россией

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к народу Украины с призывом выступить против продолжения конфликта после атаки беспилотников на высотное здание в Грозном. В видео, опубликованном в его Telegram-канале, он заявил, что украинцы должны массово высказать свою позицию, чтобы остановить гибель людей.

Поодиночке вас они растаскивают. Все выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают. <...> Поэтому выходите и скажите свое слово, — призвал Кадыров.

Он также отметил, что взятые в плен украинские военнослужащие часто просят не возвращать их обратно. Глава Чечни предупредил, что Украина рискует полностью потерять свою нацию, и призвал мужчин возглавить народное движение за прекращение боевых действий.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что организаторы атаки беспилотника по деловому центру в Грозном получат жесткий ответ. По его словам, у чеченцев хорошая память и они обязательно припомнят Киеву эту атаку. Депутат заявил, что произошедшее стало очередной попыткой украинской стороны спровоцировать Россию на удары по гражданским объектам.

Рамзан Кадыров
Чечня
украинцы
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский миллиардер проиграл суд в США
«Капитуляция Запада»: Европа ужаснулась из-за мирного плана США
Гастроэнтеролог раскрыла главную угрозу со стороны сосисок
«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде
Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус
Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России
Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный
Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Надвигаются жесткие морозы? Прогноз погоды в Москве на неделю: чего ждать
В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком
В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы
В Турции высказались о посредничестве США по Украине
Директор столичного театра получил ножевое ранение
Российских туристов унесло в море вместе с домом
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань
«Готовиться к худшему»: в Госдуме предупредили о расцвете сил НАТО
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.