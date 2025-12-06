Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный Кадыров призвал украинцев выступить против продолжения конфликта с Россией

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к народу Украины с призывом выступить против продолжения конфликта после атаки беспилотников на высотное здание в Грозном. В видео, опубликованном в его Telegram-канале, он заявил, что украинцы должны массово высказать свою позицию, чтобы остановить гибель людей.

Поодиночке вас они растаскивают. Все выходите и скажите свое слово. Ваших детей убивают, уничтожают. <...> Поэтому выходите и скажите свое слово, — призвал Кадыров.

Он также отметил, что взятые в плен украинские военнослужащие часто просят не возвращать их обратно. Глава Чечни предупредил, что Украина рискует полностью потерять свою нацию, и призвал мужчин возглавить народное движение за прекращение боевых действий.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что организаторы атаки беспилотника по деловому центру в Грозном получат жесткий ответ. По его словам, у чеченцев хорошая память и они обязательно припомнят Киеву эту атаку. Депутат заявил, что произошедшее стало очередной попыткой украинской стороны спровоцировать Россию на удары по гражданским объектам.