Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 03:52

Назван победитель на выборах президента Чили

Консерватор Каст набрал 58% голосов и победил на выборах президента Чили

Фото: Cristobal Basaure Araya/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст победил во втором туре выборов президента Чили, о чем стало известно после подсчета голосов с 83,43% участков. Как оказалось, за Каста проголосовали 58,61% избирателей.

Его оппонента Жанетт Хару, представляющую правящую левоцентристскую коалицию «Единство для Чили», поддержали 41,39%. Политик уже поздравила Каста с победой.

Известно, что Каст выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику, поддерживает жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Он также обещал снизить государственные расходы и поставить заграждения на границе с Боливией. Каст вступит в должность 11 марта 2026 года.

24 ноября кандидат от правящей партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Синиша Каран победил на выборах президента в Республике Сербской. Пресс-служба политсилы сообщила, что в энтитете Боснии и Герцоговины было обработано свыше 95% бюллетеней.

Тем временем Адольф Гитлер Уунона одержал победу на региональных выборах в Намибии. Политик получил право в пятый раз занять пост регионального советника в округе Омпунджа. Представитель правящей партии «СВАПО — Народная организация Юго-Западной Африки Намибии» получил большую поддержку избирателей. Ему удалось набрать 85% голосов. При этом Уунона выразил намерение изменить свою фамилию, убрав из нее слово «Гитлер».

выборы
президенты
Чили
избиратели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский офицер раскритиковал Макрона из-за слов о России
В ГД перечислили дополнительные выплаты для пенсионеров в декабре
Спецслужбы Украины начали вербовать российских подростков по особой схеме
ВСУ попытались атаковать Ростов-на-Дону
Группа туристов пропала в горах Пермского края: что известно, версии
Назван победитель на выборах президента Чили
Русскоговорящий ветеран холокоста стал жертвой теракта в Австралии
«Сыт по горло»: Кадыров раскрыл свое отношение к власти
Программа льготных перелетов в России расширилась до 25 направлений
Три российских аэропорта ограничили выпуск самолетов
«Грязная бомба»: утерянный ЦРУ генератор угрожает сотням миллионов людей
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов и пожаре в Ростове-на-Дону
Раскрыты личности стрелков, устроивших теракт в Сиднее
В Судже беспилотник атаковал дом с мирными жителями
Умер композитор Левон Оганезов: последние годы, жизнь в США, болезнь
Число сбитых над Москвой украинских беспилотников увеличилось
Песков прокомментировал решение FIDE по российским шахматистам
В Финляндии рассказали об укреплении обороны на востоке НАТО из-за России
Стали известны новые подробности дела о пропавших туристах в Пермском крае
Прокуратура Пермского края контролирует поиски пропавшей группы туристов
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.