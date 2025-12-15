Назван победитель на выборах президента Чили Консерватор Каст набрал 58% голосов и победил на выборах президента Чили

Оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст победил во втором туре выборов президента Чили, о чем стало известно после подсчета голосов с 83,43% участков. Как оказалось, за Каста проголосовали 58,61% избирателей.

Его оппонента Жанетт Хару, представляющую правящую левоцентристскую коалицию «Единство для Чили», поддержали 41,39%. Политик уже поздравила Каста с победой.

Известно, что Каст выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику, поддерживает жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. Он также обещал снизить государственные расходы и поставить заграждения на границе с Боливией. Каст вступит в должность 11 марта 2026 года.

24 ноября кандидат от правящей партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Синиша Каран победил на выборах президента в Республике Сербской. Пресс-служба политсилы сообщила, что в энтитете Боснии и Герцоговины было обработано свыше 95% бюллетеней.

Тем временем Адольф Гитлер Уунона одержал победу на региональных выборах в Намибии. Политик получил право в пятый раз занять пост регионального советника в округе Омпунджа. Представитель правящей партии «СВАПО — Народная организация Юго-Западной Африки Намибии» получил большую поддержку избирателей. Ему удалось набрать 85% голосов. При этом Уунона выразил намерение изменить свою фамилию, убрав из нее слово «Гитлер».