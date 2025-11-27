Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии Адольф Гитлер Уунона переизбрался на пост регионального советника в Омпундже

Адольф Гитлер Уунона одержал победу на региональных выборах в Намибии, передает NDTV World. Политик получил право в пятый раз занять пост регионального советника в округе Омпунджа.

Представитель правящей партии «СВАПО — Народная организация Юго-Западной Африки Намибии» получил большую поддержку избирателей. Ему удалось набрать 85% голосов.

Недавно Уунона выразил намерение изменить свою фамилию, убрав из нее слово «Гитлер». По имеющимся данным, такое необычное для Намибии сочетание имени и фамилии ему дал отец. Сам политик ранее заявлял, что его родители, возможно, не до конца осознавали, в честь кого решили назвать своего сына.

Ранее стало известно, что Уунон выдвинул свою кандидатуру на выборах в Омпундже. По данным источника, он возглавляет округ с 2004 года. В 2020-м он набрал на выборах 85% голосов избирателей.

24 ноября кандидат от правящей партии «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Синиша Каран победил на выборах президента в Республике Сербской. Пресс-служба политсилы сообщила, что в энтитете Боснии и Герцоговины было обработано свыше 95% бюллетеней.