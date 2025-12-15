Названы дополнительные механизмы защиты от киберпреступности

Для предотвращения киберугроз рекомендуется каждые два-три месяца обновлять свои пароли, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, также следует воспользоваться возможностью установить самозапрет на получение кредитов.

Для усиления защиты от мошенничества необходимы комплексные меры. В их число в первую очередь входит установка всех возможных запретов на кредиты, займы и действия с недвижимостью без личного участия собственника. С 1 сентября 2025 года в России можно установить самозапрет на оформление новых сим-карт. Это блокирует возможность злоумышленников зарегистрировать сим-карту незаконным способом и использовать ее в мошеннических целях. Кроме того, следует обновлять пароли каждые два-три месяца, — посоветовал Щербаченко.

Он подчеркнул, что многофакторная аутентификация в банковских приложениях и на «Госуслугах», а также регулярный контроль банковских операций помогут защититься от мошенников. По словам доцента, не менее важно использовать программы защиты от операторов сотовой связи, чтобы уменьшить количество нежелательных звонков. В заключение Щербаченко отметил, что основой является повышение финансовой грамотности населения.

Ранее аналитик Урван Парфентьев порекомендовал в случае взлома аккаунта на портале «Госуслуги» незамедлительно обратиться в техническую поддержку. По его словам, пользователи могут связаться с оператором по бесплатной горячей линии или через раздел «Помощь» на сайте.