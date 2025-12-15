Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 05:30

Названы дополнительные механизмы защиты от киберпреступности

Доцент Щербаченко призвал обновлять пароли каждые два-три месяца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Для предотвращения киберугроз рекомендуется каждые два-три месяца обновлять свои пароли, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, также следует воспользоваться возможностью установить самозапрет на получение кредитов.

Для усиления защиты от мошенничества необходимы комплексные меры. В их число в первую очередь входит установка всех возможных запретов на кредиты, займы и действия с недвижимостью без личного участия собственника. С 1 сентября 2025 года в России можно установить самозапрет на оформление новых сим-карт. Это блокирует возможность злоумышленников зарегистрировать сим-карту незаконным способом и использовать ее в мошеннических целях. Кроме того, следует обновлять пароли каждые два-три месяца, — посоветовал Щербаченко.

Он подчеркнул, что многофакторная аутентификация в банковских приложениях и на «Госуслугах», а также регулярный контроль банковских операций помогут защититься от мошенников. По словам доцента, не менее важно использовать программы защиты от операторов сотовой связи, чтобы уменьшить количество нежелательных звонков. В заключение Щербаченко отметил, что основой является повышение финансовой грамотности населения.

Ранее аналитик Урван Парфентьев порекомендовал в случае взлома аккаунта на портале «Госуслуги» незамедлительно обратиться в техническую поддержку. По его словам, пользователи могут связаться с оператором по бесплатной горячей линии или через раздел «Помощь» на сайте.

россияне
советы
мошенники
киберугрозы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миллиардер передал $100 тыс. обезоружившему террориста в Сиднее
Юрист раскрыл, чем грозит переход дороги в неположенном месте
Бешеная собака во сне: как понять сновидение и избежать проблем
Мощнейший шторм устроил погодный апокалипсис на Южных Курилах
Перечислены потери ВСУ на трех направлениях в зоне СВО
ВС РФ начали сжимать клещи вокруг Гуляйполя
Названо число сбитых дронов в ходе ночной атаки на Москву
Российские военные серьезно ограничили логистику ВСУ у реки Гайчур
Названы дополнительные механизмы защиты от киберпреступности
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 декабря
Wildberries планирует запустить сервис такси в 2026 году
К чему снятся клещи: как понять сигнал подсознания правильно
Названы дата и место прощания с Оганезовым
«Ящик Пандоры»: Дмитриев о желании ЕС уничтожить право собственности
Силы ПВО расправились еще с четырьмя БПЛА в небе над Москвой
Рейтинг Трампа показал неожиданный результат
Американский офицер раскритиковал Макрона из-за слов о России
В ГД перечислили дополнительные выплаты для пенсионеров в декабре
Спецслужбы Украины начали вербовать российских подростков по особой схеме
ВСУ попытались атаковать Ростов-на-Дону
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.