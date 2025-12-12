Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам дали советы, как действовать при взломе на «Госуслугах»

Аналитик Парфентьев: при взломе на «Госуслугах» нужно обратиться в техподдержку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В случае взлома аккаунта на «Госуслугах» следует как можно скорее связаться с технической поддержкой, заявил 360.ru аналитик Урван Парфентьев. По его словам, пользователи могут сделать это по бесплатной горячей линии или в разделе «Помощь».

Важно понимать, что в техподдержку может обратиться и мошенник. Поэтому оператор на том конце обязан убедиться, что аккаунт принадлежит заявителю, — уточнил Парфентьев.

После этого следует попробовать восстановить доступ самостоятельно. Лучше выйти из аккаунта на всех устройствах, проверить телефон и электронную почту, а также сменить пароль в учетной записи. Кроме того, важно включить двухфакторную аутентификацию.

Далее рекомендуется просмотреть персональную информацию в профиле и при необходимости внести правки. Немаловажно проверить свои заявки и задолженности через кнопку «Действия в системе, а также кредитную историю.

Ранее в МВД России предупредили, что после взлома аккаунта на «Госуслугах» мошенники могут подать заявку на кредит, манипулировать личной информацией, войти в личный кабинет ФНС и получить налоговый вычет. Кроме того, они могут продать информацию о человеке.

